Єфремов пропонує Раді «стахановський» режим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Погоджувальній раді парламенту.

“Мені хотілося б, щоб наші колеги на сьогоднішній Погоджувальній раді підтвердили, чи готові вони працювати, враховуючи нашу бездіяльність в попередні тижні, чи не готові фракції працювати в такому режимі”, - сказав Єфремов і додав, що фракція ПР готова щодня працювати до кінця розгляду всіх питань порядку денного.

Єфремов закликав усіх інших колег консолідуватися у цьому питанні і наголосив, що у разі, якщо вони не працюватимуть у такому режимі, залишаться не розглянутими законопроекти, які, за його словами, на цій сесії не можна не ухвалити.

Лідер фракції ПР відзначив, що на наступні два тижні сесії внесено 35 урядових законопроектів, більшість з яких вкрай необхідно ухвалити. Зокрема, сказав Єфремов, вони стосуються процесу формування державного бюджету на наступний рік.

“Тому я просив би колег визначитися, наскільки ми будемо консолідовано працювати по цих законопроектах, або ж і далі під різними приводами з огляду на необхідність їх прийняття будемо блокувати роботу Верховної Ради”, - заявив лідер фракції ПР.