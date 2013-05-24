Єфремов не розуміє дій опозиції: «це чистий популізм»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання про можливість блокування опозицією трибуни у разі, якщо генеральний прокурор Віктор Пшонка не прозвітує у ВР щодо подій 18 травня у Києві.

“Ну, значить, заблокують трибуну. Тоді я взагалі не розумію дій опозиції. Ми заслухали звіт міністра внутрішніх справ, пішли на те, щоб міністр залишився на продовження часу відповідей на всі питання, які є, ми утворили комісію, яка займається цим питанням. Тоді далі це чистий популізм”, - сказав Єфремов.

Крім того, на запитання журналістів щодо фото, які демонстрував лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, на яких міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко нібито спостерігає за бійкою у центрі Києва 18 травня з будівлі готелю, Єфремов зауважив, що не знає, де знаходився міністр.

“Можливо, Захарченко десь був. Але я дуже сумніваюся, що Захарченко спостерігав за бійкою з даху «Інтерконтиненталю» навмисно для цього”, - сказав лідер фракції Партії регіонів.

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За його словами, міністр може обрати для своєї роботи будь-яку точку.

Крім того, щодо сьогоднішньої роботи ВР Єфремов нагадав, що після Години запитань до уряду розглядатиметься проект постанови про запрошення генпрокурора зі звітом до парламенту, за який Партія регіонів не голосуватиме.

Після цього, відзначив Єфремов, узгоджено низку законопроектів у першому читанні, які нібито готова підтримати більша частина фракцій. Далі розглядатимуться законопроекти у другому читанні, які, вважає Єфремов, будуть відправлені на повторне друге читання.