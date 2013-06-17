У Рибака немає жодної заяви депутатів про вихід із фракцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи є в нього відповідні заяви народних депутатів, зокрема, членів фракції “УДАР”.

На тему: Депутати пропонують карати себе за «політичну проституцію і сутенерство»

Рибак сказав: “У мене на сьогоднішній день немає ні однієї заяви ні від одного з депутатів і зі всіх фракцій - з “Удару” та з інших фракцій на сьогодні”.