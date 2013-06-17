У Рибака немає жодної заяви депутатів про вихід із фракцій
13:10, 17 червня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наголошує, що в нього немає жодної заяви народних депутатів про вихід із фракцій.
Рибак каже, що не отримав жодної заяви
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи є в нього відповідні заяви народних депутатів, зокрема, членів фракції “УДАР”.
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Рибак сказав: “У мене на сьогоднішній день немає ні однієї заяви ні від одного з депутатів і зі всіх фракцій - з “Удару” та з інших фракцій на сьогодні”.
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