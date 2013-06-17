Депутати пропонують карати себе за «політичну проституцію і сутенерство»

У п'ятницю народні депутати Людмила Денисова та Андрій Сенченко (обидва - "Батьківщина") зареєстрували законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу" в частині відповідальності осіб за "політичне сутенерство або втягнення у політичну проституцію". "Існує ст. 303 Кримінального кодексу - "сутенерство та втягнення в проституцію". Я запропонував доповнити її ще одним пунктом - про політичне сутенерство та проституцію. Прикладів підкупу депутатів у нас в парламенті маса - в минулому скликанні це довів Роман Забзалюк, який працював під прикриттям в іншій фракції", - заявив пан Сенченко, повідомляє Комерсант-Україна.

Автори документа пропонують вважати політичною проституцією "зміну політичних поглядів чи відступ від передвиборної програми під тиском влади, за гроші або інші преференції". "Якщо за політичну проституцію депутат повинен нести політичну відповідальність, його дії оцінять виборці на виборах, то політичне сутенерство - інша справа! Це явище виражається в погрозах, спробах впливу на бізнес або сім'ю депутата, підкуп депутатів. Ті, хто цим займається, повинні нести кримінальну відповідальність - від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - підкреслив Андрій Сенченко.

Слід зазначити, що тема боротьби з "політичною проституцією" востаннє активно піднімалася після президентських виборів 2004 року. Тоді народний депутат Левко Лук'яненко (Блок Юлії Тимошенко) разом з представниками правозахисних організацій оголосили про початок суспільно-політичної акції "Зупинимо політичну проституцію", спрямованої на боротьбу з людьми, які на виборах працювали на перемогу Віктора Януковича, але залишилися при владі при президенті Вікторові Ющенку.

Андрій Сенченко зазначив, що мета прийняття документа - боротьба з переходом народних депутатів від опозиції до парламентської більшості. Як відомо, з початку роботи Верховної ради VII скликання фракцію "Батьківщина" залишили вісім її членів. На початку червня група народних депутатів від фракції "Батьківщина" - Володимир Шкварилюк, Ольга Сікора, Василь Гладій та інші - заявили, що за вихід з фракції представники Партії регіонів пропонували їм від $ 3 млн. до $ 6 млн.

Представники Партії регіонів виступили проти прийняття законопроекту. "Видно, у опозиції криза жанру, раз вони вже почали гумором займатися! У такому випадку потрібно передбачити довічне покарання для тих, хто включав в списки депутатів, які змінили політичну позицію - бо у всякої "тушки" є "мама"!" - Заявив народний депутат Володимир Олійник (Партія регіонів). За його словами, у разі ухвалення документа парламенту варто "заборонити діяльність політичної сили, яка виробляє перебіжчиків". "Партія" Батьківщина "стовідсотково потрапить до їх числа. І всі, хто говорить про моральність у політиці, не повинні були виходити з комсомолу та Компартії. Тільки дурень не змінює своїх поглядів", - зазначив пан Олійник.

Ініціативу представників "Батьківщини" вчора підтримали не всі опозиційні фракції. "Немає таких понять, як політична проституція і політичне сутенерство - тут мова йде про відповідальність народних депутатів. Думаю, що з цим явищем варто боротися іншими способами - наприклад через бюджетне фінансування партій. Коли у нас в цьому питанні все буде прозоро, необхідність у подібних пропозиціях відпаде ", - заявив голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак (УДАР).