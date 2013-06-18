Депутати в Раді готуються до засідання
09:55, 18 червня 2013Політика
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Президія та трибуна Верховної Ради не заблоковані, депутати у сесійній залі збираються на засідання, яке має розпочатися о 10.00.
Нардепи готуються до засідання
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у сесійній залі знаходиться близько 100 народних депутатів з різних фракцій.
Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак вчора заявив, що опозиція не повинна висувати вимогу про негайну зустріч з Президентом Віктором Януковичем, у разі невиконання якої заблокує трибуну.
За словами спікера, спочатку опозиція сказала, що не піде до Президента України, а зараз знову це питання виникає. Рибак підкреслив, що Президент готовий зустрічатися. В той же час додав, що опозиція чудово знає, що регламент не передбачає під час представлення послання Президента запитань до глави держави та виступів лідерів фракції.
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