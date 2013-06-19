КВУ: вибори делегатів Курултаю відбулись без суттєвих порушень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету виборців України, до таких висновків дійшли у Кримському відділенні КВУ, підбиваючи підсумки спостереження за виборчим процесом.

Експерти Кримського відділення організації відзначили суттєву недосконалість Положення про вибори делегатів Курултаю кримськотатарського народу, а також відсутність у ЦВК Курултаю права роз'яснювати або доповнювати цей документ своїми розпорядженнями.

Експерти також помітили недостатність коштів на фінансування виборів, що й призвело до певних складнощів у питаннях організації голосування кримськотатарського народу.

«На перших етапах ми відзначили масові випадки видачі бюлетенів без паспортів і ряд інших проблем, пов'язаних, в першу чергу, з незнанням вимог Положення, а також з безвідповідальним підходом до своїх обов'язків в комісіях на місцях. Позитивною тенденцією стало скорочення числа цих випадків, проте впродовж всього процесу виборів наші спостерігачі постійно фіксували такі порушення як не відкриття або несвоєчасне відкриття виборчих дільниць, агітацію в день голосування, в тому числі представниками дільничних комісій і недотримання процедури видачі бюлетенів», - зазначив глава Кримського відділення КВУ Андрій Крисько.

Кримське відділення Комітету виборців має намір підготувати і передати до ЦВК Курултаю ряд практичних рекомендацій, а також методичні матеріали для дистанційного навчання членів окружних та дільничних комісій.

«Якщо при такому рівні політичної толерантності, який продемонстрували суб'єкти виборчого процесу на цих виборах, вдасться вирішити комплекс виявлених організаційних проблем та вдосконалити законодавчу базу - наступні вибори делегатів Курултаю можуть за всіма показниками значно наблизитись до існуючих стандартів виборчого права», - вважає Крисько.