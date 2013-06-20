Томенко сумнівається, що депутати відкладуть канікули заради роботи

Про це Томенко сказав у коментарі УНІАН.

“Поки що ми левовому частину всіх зобов’язань на цю сесію не виконали. Взагалі-то ми приймали рішення працювати до 12 липня, і коли більшість проголосувала перенести це рішення, то я не зрозумів логіки цього перенесення”, - сказав Томенко.

“Одні кажуть, що багато депутатів Партії регіонів їдуть на святкування дня народження Януковича, одні кажуть, що вони їдуть на курорти. Інші — що вони ще чимось займаються. Більше того, влада постійно дорікає опозиції, що ми не хочемо працювати і не зацікавлені, тому ми сказали про те, що опозиція готова працювати ще один тиждень для того, щоб вирішити питання які нас очікують”, - сказав депутат.

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Водночас на уточнювальне запитання, які саме питання потрібно встигнути розглянути на цій сесії, Томенко навів приклад, що, зокрема, ВР не встигає розглянути законопроект щодо розширення доступу до інформації, деякі бюджетні та соціальні законопроекти.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня народні депутати Юрій Дерев'янко (позафракційний) та представники ВО "Батьківщина" Томенко, Геннадій Зубко та Володимир Яворівський зареєстрували проект постанови, яким пропонують продовжити роботу ВР ще на один тиждень перед літніми канікулами.

"У календарному плані другої сесії передбачено проведення останнього тижня для пленарних засідань з 1 по 5 липня, однак на сьогоднішній день ще заплановано для розгляду величезну кількість законопроектів і постанов", - наголошують автори постанови.

Тому, на їх думку, виникає необхідність подовжити на тиждень пленарні засідання для ефективної законотворчої діяльності парламенту та розгляду необхідних законопроектів.

Зокрема, передбачається, що буде робочим тиждень з 8 по 12 липня. Так, 8 липня відбудеться засідання Погоджувальної ради, 9 липня – пленарні засідання, 10 липня – пленарні засідання і робота в комітетах, 11 липня – пленарні засідання, 12 липня – Година запитань до уряду і пленарні засідання.

У свою чергу, протягом тижня з 15 до 19 липня передбачається робота в комітетах, комісіях і фракціях.

Представник Президента у Верховній Раді України Юрій Мірошниченко вчора також не виключив проведення позачергового засідання парламенту або продовження сесії Верховної Ради.