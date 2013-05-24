Депутати вирішили закрити сесію на тиждень раніше
Верховна Рада ухвалила постанову “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України “Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Постановою передбачено, що з 1 по 5 липня Верховна Рада працюватиме у зміненому режимі: у понеділок, 1 липня, відбудеться засідання Погоджувальної ради, з 2 по 5 липня - пленарні засідання.
Оголошення про закриття сесії парламенту відбудеться 5 липня.
З 8 по 12 липня народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях.
Як повідомляв УНІАН, 11 січня ВР ухвалила постанову «Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання».
Відповідно до календарного плану, друга сесія ВР сьомого скликання розпочалася 5 лютого і мала б бути закрита 12 липня. При цьому передбачалося, що з 1 по 5 липня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях, а з 15 по 19 липня - з виборцями.