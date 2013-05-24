Депутати вирішили закрити сесію на тиждень раніше

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено, що з 1 по 5 липня Верховна Рада працюватиме у зміненому режимі: у понеділок, 1 липня, відбудеться засідання Погоджувальної ради, з 2 по 5 липня - пленарні засідання.

Оголошення про закриття сесії парламенту відбудеться 5 липня.

З 8 по 12 липня народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ВР ухвалила постанову «Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання».

Відповідно до календарного плану, друга сесія ВР сьомого скликання розпочалася 5 лютого і мала б бути закрита 12 липня. При цьому передбачалося, що з 1 по 5 липня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях, а з 15 по 19 липня - з виборцями.