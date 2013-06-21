Яценюк і Кличко мали «дуже відверту і чітку бесіду» з Вестервелле

Керівник фракції партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк сподівається, що під час зустрічі Федерального міністра закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле з Президентом України Віктором Януковичем буде обговорюватися питання щодо лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Німеччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав журналістам після зустрічі разом з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком з Вестервелле.

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Лідер фракції «Батьківщина» повідомив, що звернувся до Вестервелле з проханням надати можливість Тимошенко отримати медичну допомогу за межами України.

«Сподіваюся, що це питання буде ним піднято на зустрічі з Президентом України так само, як я підіймав це питання на зустрічі з Віктором Януковичем два дні тому», - сказав Яценюк.

«Ми повинні у Вільнюсі підписати Угоду про асоціацію, а Юлія Тимошенко - отримати свободу. І перший крок до свободи — це надання можливості отримати медичну допомогу в Німеччині”, - сказав Яценюк.

Він повідомив, що основним питанням під час зустрічі з Вестервелле було питання підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у Вільнюсі.

“Ми, як опозиція, виступаємо категорично за те, щоб Україна стала частиною європейської сім’ї. Але для цього український уряд має виконати три умови, одна з яких звільнення Тимошенко”, - сказав Яценюк.

Він зазначив, що лідери опозиції мали “дуже відверту і чітку бесіду” з Вестервелле і “зрозуміло, що позиція європейських партнерів полягає в тому, що всі три умови мають бути виконані, в тому числі і умова, що стосується Тимошенко.

У свою чергу лідер партії “УДАР” Віталій Кличко повідомив, що в ході зустрічі з Вестервелле обговорювалися ситуація в Україні, зокрема, в Верховній Раді, а також “зовнішніх векторів”.

“Я сподіваюся, що інформація, яка була надана представниками опозиції, буде корисною для того, щоб мати об’єктивну інформацію стосовно ситуації в парламенті і внутрішньої ситуації в Україні”, - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле заявив, що пропозиція Німеччини щодо лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Німеччині залишається в силі.

Він зазначив, що з точки зору Німеччини, Тимошенко має повне право на чесний судовий процес і на належне лікування. «Я хотів би підкреслити, що дуже важливо, щоб вибіркове правосуддя не застосовувалося в такому об’єднанні цінностей, як Європа, і це не повинно бути ні в Україні, ні в Європі. Припинення цього вибіркового правосуддя має символічний характер», - наголосив Вестервелле.