Голова МЗС Німеччини нагадав про можливість лікувати Тимошенко у них

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вестервелле сказав сьогодні у Києві під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.

«Пропозиція німецької сторони щодо подальшого медичного обслуговування і лікування Тимошенко залишається в силі», - заявив Вестервелле.

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Він зазначив, що з точки зору Німеччини, Тимошенко має повне право на чесний судовий процес і на належне лікування.

«Я хотів би підкреслити, що дуже важливо, аби вибіркове правосуддя не застосовувалося в такому об’єднанні цінностей, як Європа, і цього не повинно бути ні в Україні, ні в Європі. Припинення цього вибіркового правосуддя має символічний характер», - наголосив Вестервелле.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2012 року Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Міністерство закордонних справ Німеччини веде переговори з владою України про перевезення Тимошенко на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.