У МС кажуть, що цього року Україні доведеться визначитися з «угрупованням»

Поточний рік стане визначальним для України в ухваленні рішення про участь чи неучасть в Митному союзі Росії, Білорусії і Казахстану, заявив голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Я думаю, що 2013 рік буде вирішальним або таким, що визначає в цій розвилці. Єдине, що точно можна сказати, що визначатися доведеться, тому що в сьогоднішньому світі розраховувати, що ти будеш почутий, можна лише тоді, коли ти є членом якогось угруповання, сильної структури", - сказав Христенко, повідомляє “Прайм”.

Він нагадав, що Україна - одна з країн, якій ще належить зробити свій вибір щодо позиціонування в інтеграційних структурах, зокрема, приєднуватися чи ні до Митного союзу.

Як повідомлял УНІАН, 31 травня ц.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

На тему: У ФРН бачать зв'язок між візитами Вестервелле до Києва і Меркель - до Москви

Україна може приєднатися до більшості документів, які регламентують роботу Митного союзу і Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Водночас, Україна планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді ц.р.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і глибоку і всебічну зону вільної торгівлі. 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловив готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії та істотний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ.

4 червня ц.р. міністр закордонних справ Литви, яка 1 липня стане країною-головою ЄС, а в листопаді прийме саміт Східного партнерства, Лінас Лінкявічюс заявив: «Ми постійно говоримо нашим українським колегам: прийшов час робити вибір. Якщо ви вирішите переступити певну лінію у взаєминах з Митним союзом, то не зможете підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом».