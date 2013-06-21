У ФРН бачать зв'язок між візитами Вестервелле до Києва і Меркель - до Москви

Таку думку висловив в інтерв’ю Радіо «Свобода» німецький політолог Александр Рар.

Зокрема, коментуючи сьогоднішній візит в Україну Федерального міністра закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гідо Вестервелле, політолог зазначив, що «у першу чергу Німеччина хоче перевірити, наскільки Україна виконує вимоги, які ЄС висунув останній раз під час зустрічі у Братиславі. Зараз виглядає, що Євросоюз у своїй більшості хоче підписати з Україною угоду про асоціацію. Це станеться, якщо Україна реформує свою юридичну систему, якщо вона зможе довести, що у майбутньому суди працюватимуть не за адміністративними вказівками, а будуть незалежними, що законодавство дійсно посилить третю владу. Думаю, що Вестервелле – не останній політик, хто зараз приїде в Україну заради того, щоб подивитися наскільки Україна це реалізує».

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На запитання «Очевидно, що головною темою переговорів Ґідо Вестервелле з українськими урядовцями буде тема Юлії Тимошенко. Які шляхи вирішення цього питання наразі є?», Рар відповів: «Не думаю, що це буде головною темою переговорів. Але тема Тимошенко фігурує. Юлія Тимошенко – це символ того, що в Україні є політичні в’язні. Це західна точка зору. Українська сторона ніколи не погодиться, що Юлія Тимошенко сидить у в’язниці через політичні причини. Але якщо українська сторона все-таки вирішить піти на зустріч ЄС і випустити Тимошенко на лікування у Німеччину, то у Євросоюзі це сприймуть, як акт доброї волі. Це наблизить Україну до підписання цієї важливої для неї Угоди про асоціацію з ЄС».

За словами Рара, «Україна змогла, можливо, ще не на 100 відсотків, але переконати ЄС, що вона просто змушена грати між Заходом та Сходом. Візит такого важковаговика у європейській політиці як міністр закордонних справ Німеччини для української сторони є надзвичайно важливим. Якщо Вестервелле повернеться з Києва з переконанням, що Україна суттєво просунулася по тому шляху реформ, по якому вона обіцяла, то ще одна перепона для підписання цієї угоди у Вільнюсі буде знята».

Відповідаючи на запитання «Відомо, що Німеччина не є країною-лобістом України у ЄС. Торік на знак протесту проти арешту Тимошенко канцлер Ангела Меркель відмовилася приїжджати на Євро-2012. Чи змінилася зараз позиція Берліна?», Рар зауважив, що «у Німеччини є надія, що Тимошенко на лікування можуть випустити. Німеччина вже не вимагає ануляції рішень українських судів і визнання Тимошенко повністю невинною. Ми бачимо, що навіть у такому складному питанні обидві сторони шукають компроміс і намагаються зберегти обличчя. З іншого боку, Вестервелле приїздить в Україну у той же день, коли пані Меркель їде до Москви. Тут також поданий дуже важливий сигнал для України, що при всьому бажанні Німеччини в економічному плані вибудувати нормальні, прагматичні відносини з Росією, Україна також є не сірою зоною, а об’єктом пильної уваги у всіх відношеннях для майбутнього стратегічного партнерства з Німеччиною та Євросоюзом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле заявив, що пропозиція Німеччини щодо лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Німеччині залишається в силі.

Він зазначив, що з точки зору Німеччини, Тимошенко має повне право на чесний судовий процес і на належне лікування. «Я хотів би підкреслити, що дуже важливо, щоб вибіркове правосуддя не застосовувалося в такому об’єднанні цінностей, як Європа, і це не повинно бути ні в Україні, ні в Європі. Припинення цього вибіркового правосуддя має символічний характер», - наголосив Вестервелле.