Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що МВС невідомі факти фальсифікації виборів, зокрема, в Одеській області, про що вчора на прес-конференції у Києві говорила лідер блоку «Народна опозиція» Наталія ВІТРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я не знаю жодних фактів фальсифікації».

Водночас, коментуючи вислів Н.ВІТРЕНКО про організацію акцій протесту на майдані Незалежності у Києві, міністр сказав: «Майдан порожній. Чекає її. Прошу».

При цьому він додав, що якщо особисто Н.ВІТРЕНКО відомі факти фальсифікації, вона повинна звернутися з цього приводу з відповідною заявою у міліцію чи прокуратуру, якщо у цьому якимось чином були задіяні співробітники міліції.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Н.ВІТРЕНКО заявила, що під час підрахунку голосів виборців влада намагається за рахунок голосів прихильників її блоку підвищити результат блоку Володимира Литвина «Ми». Н.ВІТРЕНКО також заявила про можливе проведення масових акцій протесту у зв`язку з цим.

За її словами, головна мета «цієї фальсифікації» - не допустити її блок до парламенту. На її думку, ситуація складається таким чином, що в парламенті «можливу «помаранчеву» коаліцію - ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО-МОРОЗ» В.ЮЩЕНКО створювати “не хоче”, і для нього «переважною» є коаліція «ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ-ЛИТВИН-МОРОЗ». «Ось чому, щоб не робити коаліцію з ТИМОШЕНКО, адмінресурс зараз використовує свої можливості, щоб голоси блоку Вітренко «Народна опозиція» перекинути на блок Литвина», - заявила Н.ВІТРЕНКО.

Також вона стверджує, що, за інформацією, яку має блок, такі конкретні завдання одержані в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Харківській і Одеській областях. «Зараз там затримується заповнення протоколів, із виборчих дільниць виганяють спостерігачі, в Одесі – навіть за допомогою міліції… і оголошуються перерви в роботі дільничних комісій. Крім того, здійснюється переписування протоколів», - стверджує Н.ВІТРЕНКО.

Вона наголосила, що, зі свого боку, блок направив цю інформацію до ЦВК, і що відповідні акти представниками її блоку складаються.

Що стосується можливості «виведення людей на вулиці», Н.ВІТРЕНКО сказала, що штаб для цього блоком вже створений, а Володимир МАРЧЕНКО додав: «Ми зараз розглядаємо питання розгортання наметового містечка в Одесі».

На запитання - чи збирається блок влаштовувати акції протесту і в Києві, В.МАРЧЕНКО відповів: «Ми зараз оцінюємо обставини», а Н.ВІТРЕНКО додала: «Все залежить від того, якими будуть масштаби крадіжки. Ми її намагаємося присікти, роблячи ці заяви на прес-конференції». Також В.МАРЧЕНКО заявив, що над питанням приїзду до Києва прихильників блоку з регіонів «штаб працює».