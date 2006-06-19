У Словенії запроваджується євро

Словенія стане 13-ю країною, яка від 1 січня наступного року запровадить спільну грошову одиницю Євросоюзу - євро.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, міністр фінансів Словенії Андрей БАЮК назвав долучення до єврозони поверненням його країни додому - до європейської родини.

А.БАЮК зазначив: "Словенія є доволі відкритою, невеликою за розмірами економікою. Ми експортуємо майже 62% нашої продукції до Європи. Відтак, для нас вкрай важливо позбутися будь-якої невизначеності. Зокрема, надто важить те, що з прийняттям до єврозони ми позбудемося ризику, пов’язаного з обмінним курсом валют. Також важливою є фінансова дисципліна, пов’язана із запровадженням євро".