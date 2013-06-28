Високі гості поїхали від Тимошенко без коментарів

Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Пет Кокс та Александр Кваснєвський залишили територію ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, де перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.35 кортеж із 6 автомобілів виїхав з території лікарні.

Кокс і Кваснєвський не коментували візит до екс-прем’єра.

Пізніше з лікарні поїхали прокурор Харківської області Геннадій Тюрін та керівництво Управління ДПтСУ в Харківській області.

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На території лікарні Кокс і Кваснєвський перебували більше 2,5 годин.

Близько 15 прихильників Тимошенко, які чергують на прохідній лікарні, зустріли кортеж скандуванням: “Юлі - волю!”.