Тимошенко сьогодні нікого не хочеться вітати

Як повідомляє сайт Tymoshenko.UA, про це йдеться у її зверненні до українців у зв'язку з Днем Конституції.

«Сьогодні в мене складні почуття. Уперше в цей день мені нікого не хочеться вітати із святом. Навпаки, виникло бажання висловити всім нам, а головне - нашій Конституції, глибоке співчуття. І для цього є всі підстави. Гарант Конституції принижує та попирає її з особливим натхненням. Конституційний Суд - ім'ям України - освячує своїми рішеннями найбрутальнішу та найцинічнішу наругу над нею. Конституцію не поважають, її положень не дотримуються ані депутати, ані міністри, ані чиновники. Громадяни вже просто не вірять у її силу. Але я вирішила сьогодні всіх нас усе ж таки привітати, бо наша Конституція, попри все, у нас є», - зауважила Тимошенко.

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У 1996 році, йдеться у зверненні, коли Основний Закон ухвалили в результаті безпрецедентного компромісу між усіма політиками, Україна обрала цивілізований шлях власного розвитку та європейський вектор руху до загальноєвропейських цінностей. «Тому, поки в нас є наша Конституція, поки її не понівечили і не підлаштували під себе сучасні політичні вандали, це свято Конституції є днем потенційних можливостей нашої країни. І тільки від нас залежить, чи будуть вони реалізовані. Конституція - це совість держави. І поки ми не навчимося жити в злагоді із совістю, ми не отримаємо державу, яка поважатиме всіх нас, своїх громадян», - переконана Тимошенко.