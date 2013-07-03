Лавринович склав присягу члена Вищої ради юстиції

Міністр юстиції України Олександр Лавринович склав присягу члена Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, після складення присяги його привітав голова Верховної Ради України Володимир Рибак. Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада обрала членами Вищої ради юстиції суддів Володимира Колесніченка та Віталія Кузьмішина, а також міністра юстиції Лавриновича. Колесніченко та Кузьмішин склали присягу вчора.

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