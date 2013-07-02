Колесниченко і Кузьмішин склали присягу члена ВРЮ

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова Лічильної комісії ВР Володимир Олійник (фракція Партії регіонів) офіційно повідомив про результати голосування за членів ВРЮ.

Він зазначив, що одержали бюлетені для голосування 402 народних депутата, визнано недійсними 4 бюлетеня, не підтримали жодного кандидата 4 народних депутата.

Олійник повідомив, що за Колесниченка проголосували 309 народних депутатів, за Кузьмішина - 244, за Олександра Лавриновича - 239.

За його словами, Сергія Власенка підтримали 126 народних депутатів, а Олега Махніцького (ВО «Свобода») - 147.