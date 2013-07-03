Азаров окреслив «фронт робіт» для нардепів в останні дні сесії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

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"У липні закінчує роботу друга сесія Верховної Ради сьомого скликання. Багато чого довелося побачити всій Україні за шість місяців цієї сесії – від блокування роботи парламенту до політичних мітингів замість законотворчої роботи. Через блокування роботи Верховної Ради з того чи іншого надуманого приводу упродовж другої сесії не відбулося 13 пленарних засідань. Була й нормальна робота – але зовсім не стільки, як того вимагає непроста соціально-економічна ситуація і як диктують інтереси народу України. Ми щиро вітаємо те, що у ряді випадків парламенту вдається подолати протиріччя і приймати життєво важливі рішення. Як от вчорашнє прийняття змін до Земельного кодексу і низки земельних законів, якими спрощується процедура відведення земельних ділянок", - сказав Азаров.

Він наголосив, що уряд протягом сесії подав до Верховної Ради 220 законопроектів. З них на пленарних засіданнях було розглянуто лише 94 і тільки 20 прийнято в цілому – менш як 10%.

Азаров наголосив, що 125 урядових законопроектів Верховна Рада не розглянула взагалі.

"Задумайтесь: чи можна під час світової кризи так марнувати час? Такий коефіцієнт корисної дії неприйнятний в умовах, коли кожен день світові економічні й політичні процеси породжують все нові ризики для сталого розвитку України.

Чи може, держава здатна обійтися без законодавчої роботи? Ні в якому разі. Для наших громадян хочу підкреслити, що Конституція України чітко визначає, що найважливіші питання життєдіяльності країни вирішуються виключно прийняттям законів. А приймати закони може тільки Верховна Рада. Отже, ті, хто блокує роботу парламенту, несуть відповідальність за блокування життєдіяльності і розвитку держави. Я змушений ще раз заявити: не може перманентне політичне шоу замінити відповідальну політичну роботу в інтересах країни", - підкреслив Азаров.

За його словами, уряд висловлює глибоку занепокоєність критичною кількістю не вирішених законодавцем принципових питань життєдіяльності держави.

"Ми знову засвідчуємо свою готовність до конструктивної співпраці, готові брати на себе відповідальність і наполягаємо на необхідності продуктивної, змістовної діяльності парламенту", - зазначив прем'єр.

При цьому Азаров зазначив, що до завершення другої сесії залишаються три пленарні дні, а на розгляд очікують кілька десятків законопроектів, прийняття яких сприятиме підписанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, за словами глави уряду, на особливу увагу заслуговує низка важливих з соціальної точки зору урядових законопроектів таких як: про надбавку за догляд інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів; щодо додаткового перерахунку пенсій звільненим з військової служби; щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху.

Азаров наголосив, що парламенту треба прийняти і низку законопроектів, спрямованих на розвиток підприємництва та залучення іноземних інвестицій в економіку України, зокрема, такі важливі: про стимулювання залучення інвестицій; захист прав інвесторів, державну допомогу суб'єктам господарювання; щодо фінансових гарантій для забезпечення сплати митних платежів.

"Отже, ми всі очікуємо, що останні дні роботи Верховної Ради України стануть максимально результативним. І в першу чергу я звертаюсь до депутатів від опозиції: досить працювати на власний політичний рейтинг. Час нарешті працювати на людей і на державу. До речі, нагадаю, що з таким же закликом до опозиції звернулися представники Європейського Союзу", - резюмував Азаров.

Як повідомляв УНІАН, друга сесія ВР сьомого скликання має закритися 5 липня.