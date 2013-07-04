Єфремов: Завтра Янукович не виступатиме у Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Завтра у нас, згідно з Регламентом, Година запитань до уряду, і ми будемо працювати за графіком, який затверджений і погоджений на Погоджувальній раді у понеділок”, - сказав Єфремов. За його словами, жодних виступів Президента у парламенті не передбачалося і не передбачається.

Водночас, Єфремов додав, що Президента просили у разі необхідності виступити на відкритті третьої сесії Верховної Ради у вересні.

“Президент позитивно відповів на це питання. Говорить: Якщо парламент вважатиме за необхідне, я в будь-який момент прийду і виступлю в парламенті”, - сказав Єфремов.