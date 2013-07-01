Єфремов пропонує запросити Януковича до ВР у вересні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

На тему: Яценюк чекає Януковича в Раді у п’ятницю

“Я хотів би своїм колегам сказати про те, що немає можливості вимагати від Президента, щоб він виступив зі щорічним посланням... Треба прочитати регламент, всі законодавчі документи. Президент вніс своє бачення цієї проблеми, воно знаходиться у нас на руках, ми могли ознайомитися з цим документом (посланням Президента до ВР — УНІАН)”, - сказав лідер фракції Партії регіонів.

Єфремов наголосив, що не бачить доцільності у виступі Президента перед депутатами в останній день поточної сесії. За словами Єфремова, Президент хіба що може побажати їм «усього самого найкращого».

Водночас лідер «регіоналів» наголосив, що вважає логічним запросити Президента вже на наступну сесію ВР, яка відкриється у вересні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що у п’ятницю, 5 липня, у парламенті має виступити Президент України Віктор Янукович.

“Після нашої зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем (19 червня - УНІАН) він заявив, що готовий виступити у Верховній Раді України. Тому я звертаюсь до Вас, пане голово, щоб Президент України Віктор Янукович виступив у п’ятницю у стінах Верховної Ради України, як ми домовлялися, замість Години запитань до уряду”, - сказав Яценюк, звертаючись до голови парламенту Володимира Рибака.

6 і 7 червня опозиційні фракції заблокували трибуну ВР, вимагаючи, щоб Президент особисто представив у парламенті щорічне послання, текст якого в друкованій формі був розданий депутатам.