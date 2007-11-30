Петьовка звалив відповідальність за демкоаліцію на Тимошенко

«На сьогоднішній день існування демократичної коаліції, на мій погляд, залежить від Блоку Юлії Тимошенко», - про це йдеться у коментарі члена фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», одного з 8 екс-непідписантів коаліційної угоди НУ-НС та БЮТ Василя Петьовки, повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

За словами народного депутата, є частина політиків, в тому числі і в Блоці «Наша Україна – Народна Самооборона», на яких Тимошенко має особистий вплив.

Він також переконаний, що саме голосування за кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду голови Верховної Ради покаже, наскільки лідерка БЮТ зацікавлена в існуванні демократичної коаліції. «Практично від БЮТ сьогодні залежить, чи буде проголосована ця кандидатура», - переконаний Василь Петьовка.

Нагадаємо, що раніше інший непідписант угоди з БЮТ – Ігор Кріль звинувативлідерів партій, що входять до блоку НУ-НС, у небажанні створювати єдину пропрезидентську партію, як це передбачено в угоді про створення Блоку.

А згодом ще один член “клубу 8” (ставити підписи під угодою з БЮТ відмовлялися 8 нунсівців) Віктор Тополов заявив у зверненні до соратників по блоку, що вони стоять “за крок до зради”, тому мають затиснути свої амбіції та проголосувати за кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду спікера ВР. Бо її провал поставить “жирний хрест на новонародженій коаліції”.