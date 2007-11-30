Колишній непідписант з НУ-НСу захопився ідеєю єдиної партії Ющенка
13:27, 30 листопада 2007Політика
1323 0
Створювати треба терміново, або ще раніше
|Ігорь Кріль
«Ми із цим йшли на вибори. Тепер лідери партій, які ввійшли в Блок з «Нашою Україною», не хочуть створення єдиної партії. У них інша мета, - зазначив Кріль. - Вже три парламентські виборчі кампанії пройшло, а віз і нині там», наводить слова нардепа прес-служба НУ-НС.
«Тепер я чую, що створення єдиної партії перенесли на квітень. Думаю, у квітні знову перенесуть на жовтень і т.д.», - сказав Ігор Кріль. Він упевнений, що єдину партію потрібно терміново створювати, потрібно реалізовувати те, за що проголосували виборці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter