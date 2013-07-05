Азаров стверджує, що в Україні немає заборгованостей з виплати зарплат і пенсій

Казначейство в першу чергу перераховує гроші регіонам на зарплати і соцвиплати, а кошти, що залишилися, спрямовує на фінансування незахищених статей бюджету.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час спілкування в мережі Facebook, відповідаючи на питання про скарги з регіонів з приводу затримок з виділенням коштів.

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«Казначейство в першу чергу перераховує гроші на виплати пенсій, зарплат, соціальної допомоги, виплати за зовнішніми і внутрішніми зобов'язаннями і потім оплачує решту всіх платежів, які щодня здійснюються казначейством. Тому, за незахищеними статтями іноді виникають певні затримки. У цих випадках акумулюються кошти і у міру накопичення здійснюються розрахунки», - сказав Азаров.

В цілому станом на 5 липня, за словами Азарова, в Україні немає заборгованостей з виплати зарплат бюджетникам, пенсій, та інших соціальних зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, з початку липня керівники Донецької, Полтавської областей, а також мер Донецька заявили про борги казначейства перед регіонами.