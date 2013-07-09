Три нардепи влаштували ревізію миколаївській міліції

Народні депутати з фракції «Батьківщина» прибули до Миколаївської області, щоб проінспектувати роботу районних відділів міліції та прокуратури, а також зібрати скарги місцевих мешканців на міліціонерів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

До інспекційної групи входять народні депутати Андрій Парубій, Ігор Бриченко, Геннадій Москаль, які планують об’їхати райцентри Миколаївщини, відвідати районні управління МВС та прокуратури і провести прийом громадян зі збору скарг на діяння чи бездіяльність працівників правоохоронних органів.

Зокрема, сьогодні опозиціонери планують відвідати райцентри Криве Озеро, Первомайськ, Арбузинка, Врадіївка.

«Відомо, що криміногенна ситуація в Миколаївській області різко погіршилася за останні роки. Ця ситуація очевидно спричинена неспроможністю місцевої міліції навести належний правопорядок в області. Замість виконання прямих обов’язків, УМВС Миколаївщини займається політичними розправами над прихильниками опозиції», - сказав депутат Парубій.

За його словами, під час інспекції особливу увагу депутати звертатимуть на вбивства, зґвалтування, нанесення важких тілесних ушкоджень, які лишаються нерозкритими.

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Крім того, депутати влаштовуватимуть в райцентрах прийом громадян. Вони закликають місцевих мешканців не боятися та повідомляти все, що може вказувати на злочини з боку міліціонерів. За результатами збору скарг будуть оформлені депутатські запити.

За інформацією депутата Москаля, інспекційна група вже має в розпорядженні список з двох десятків нерозкритих злочинів, скоєних на території Миколаївської області.

«Наше завдання – зібрати максимум інформації по цих справах, отримати нові факти і домогтися розкриття злочинів і покарання винних», - зазначив Парубій.