ЗМІ: Азаров на зустрічі з Медведєвим підніме тему закачування газу в українські ПСГ

Питання накопичення газу в українських підземних сховищах (ПСГ) буде обговорюватися на зустрічі прем'єр-міністрів України і Росії - Миколи Азарова та Дмитра Медведєва, яка запланована на п'ятницю, повідомляє видання "Комерсант-Україна", посилаючись на джерело в Міненерго.

"Розмова буде про те, що Україна готова накопичити в ПСГ необхідну кількість газу при двох сценаріях: якщо газ буде накопичувати" Газпром ", або якщо це будуть робити європейські постачальники палива - тобто RWE, - стверджує співрозмовник видання в міністерстві. - Крім того , буде вестися обговорення умов створення газотранспортного консорціуму. Україна готова прийняти відповідний закон, він уже внесений до Верховної ради. Однак потрібно розуміти, що в обмін на створення консорціуму ми будемо мати гарантії завантаження трубопроводу і перегляду діючих газових угод".

Глава Міненерго Едуард Ставицький раніше заявив, що вже в липні "Укртрансгаз" підпише з RWE та іншими компаніями угоду про зберігання їх газу в українських ПСГ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що допускає перебої з постачаннями природного газу в Південно-Східну Європу цієї зими через рішення "Газпрому" припинити надання НАК "Нафтогаз України" передоплати за транзит природного газу. Серед країн, які можуть постраждати, Fitch Ratings називає Болгарію, Грецію і Туреччину.