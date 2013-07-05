Азаров зустрінеться у Сочі з Медведєвим
23:05, 05 липня 2013Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив у Фейсбуці, що під час поїздки 12 липня в Сочі обговорить з російською стороною питання торговельно-економічного співробітництва.
«Що стосується моєї поїздки в Сочі, то за час, що минув після нашої попередньої зустрічі з прем'єр-міністром Росії, накопичилося досить багато питань у торгово-економічних відносинах нашої співпраці. Саме цими питаннями ми будемо займатися», - пише голова уряду.
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