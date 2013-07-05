Азаров зустрінеться у Сочі з Медведєвим

«Що стосується моєї поїздки в Сочі, то за час, що минув після нашої попередньої зустрічі з прем'єр-міністром Росії, накопичилося досить багато питань у торгово-економічних відносинах нашої співпраці. Саме цими питаннями ми будемо займатися», - пише голова уряду.