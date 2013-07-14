ЗМІ: У Луцьку в президента Польщі кинули яйцем

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник фонду ”Українська політика” Костянтин Бондаренко.

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”Інцидент стався близько 13.40-13.45, коли глава Польщі вийшов з костьолу і прямував до Замкової площі. В цей час з натовпу хлопець на вигляд 15 - 17 років влучив в Президента Польщі яйцем. Винуватця інциденту миттєво затримали. Правоохоронці не коментують цієї події”, - додав Бондаренко, повідомляє ”Комсомольська правда в Україні”.

У свою чергу в УМВС України у Волинській області УНІАН повідомили, що після меси Коморовський підійшов поспілкуватися з віруючими, його охорона не заперечувала.

Серед тих, що підійшли до президента Польщі, як з`ясувалося пізніше, був 21-річний уродженець Запорізької області. Він підійшов до Коморовського і нібито розчавив у нього на плечі яйце.

Молодика затримано і відправлено на огляд на предмет наявності в його крові алкоголю.