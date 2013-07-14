У Луцьку розпочалися заходи до 70-х роковин Волинської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалися заходи поминальним богослужінням у костелі Святих апостолів Петра і Павла за участю Президента Польщі Броніслава Коморовського, віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенка, представників місцевої влади, духовенства різних конфесій.

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Перед початком богослужіння біля костелу зібралося близько сотні людей. Зокрема, поляки тримають національну символіку, у тому числі червоно-білі прапори. Серед присутніх є польські харцери та українські пластуни.