У Луцьку розпочалися заходи до 70-х роковин Волинської трагедії
12:13, 14 липня 2013Політика
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У Луцьку проходять заходи до 70-х роковин Волинської трагедії.
У Луцьку моляться за жертв Волинської трагедії / Фото : ogo.ua
Як передає кореспондент УНІАН, розпочалися заходи поминальним богослужінням у костелі Святих апостолів Петра і Павла за участю Президента Польщі Броніслава Коморовського, віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенка, представників місцевої влади, духовенства різних конфесій.
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Перед початком богослужіння біля костелу зібралося близько сотні людей. Зокрема, поляки тримають національну символіку, у тому числі червоно-білі прапори. Серед присутніх є польські харцери та українські пластуни.
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