Янукович написав Меркель, що він сподівається на підтримку
09:29, 17 липня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангелу Меркель з днем народження.
Меркель відзначає день народження
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
Янукович побажав Меркель міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у відповідальній державній діяльності.
Також він висловив впевненість, що взаємовигідні відносини між Україною та Німеччиною активно розвиватимуться на засадах дружби і взаємоповаги та слугуватимуть важливим фактором для зміцнення безпеки й процвітання Європейського континенту.
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Також Янукович сподівається на підтримку урядом ФРН зусиль України на шляху європейської інтеграції, визначним кроком на якому має стати підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
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