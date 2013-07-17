Янукович написав Меркель, що він сподівається на підтримку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Янукович побажав Меркель міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у відповідальній державній діяльності.

Також він висловив впевненість, що взаємовигідні відносини між Україною та Німеччиною активно розвиватимуться на засадах дружби і взаємоповаги та слугуватимуть важливим фактором для зміцнення безпеки й процвітання Європейського континенту.

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Також Янукович сподівається на підтримку урядом ФРН зусиль України на шляху європейської інтеграції, визначним кроком на якому має стати підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.