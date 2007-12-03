Медведько: БЮТ не носив записи ані до прокуратури, ані до СБУ

Генеральна прокуратура проведе перевірку заяв щодо підкупу депутатів від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив, що БЮТ не звертався до Генпрокуратури.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що доручив своєму заступнику у суботу, 1 грудня, з’ясувати, чи були такі звернення до СБУ, і СБУ дала негативну відповідь.

«Але я доручив своїм працівникам провести перевірку з цього приводу, ми запросимо цих народних депутатів. Якщо у них є якісь матеріали, хай нам нададуть і ми здійснимо перевірку», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН 30 листопада на прес-конференції член фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявив, що Блок Юлії Тимошенко найближчим часом має намір передати в СБУ документальні факти і відеозйомку з фактами підкупу народних депутатів з метою нестворення коаліції. У ході прес-конференції були обнародувані 4 невеликих відео-сюжети, які свідчать про нібито факти переговорів з депутатами БЮТ щодо того, щоб вони не підписували угоду про створення коаліції. У цих відеосюжетах фігурують нібито Олег НАДОША (№183, Партія регіонів), Сергій ТИХОНОВ (помічник віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА), Володимир СІВКОВИЧ (№79, Партія регіонів) і Михайло БРОДСЬКИЙ (один з лідерів Партії вільних демократів).

В ефірі програми «Свобода» на «Інтері» 30 листопада, був, зокрема, продемонстрований уривок відеозапису, на якому М.БРОДСЬКИЙ говорить з одним з народних депутатів.

М.БРОДСЬКИЙ розповів, що справді зустрічався з депутатом від БЮТ Віталієм БАРВІНЕНКОМ. Водночас він наголосив, що зустріч відбулася на прохання депутата, який, за словами М.БРОДСЬКОГО, хотів розповісти про те, що один з керівників БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ нібито вимагав від В.БАРВІНЕНКА мільйон доларів за те, що він пройшов за списком БЮТ до парламенту.

Сам Й.ВІНСЬКИЙ, який також брав участь у «Свободі слова», назвав цю заяву «нісенітницею».

М.БРОДСЬКИЙ заявив, що лише радив В.БАРВІНЕНКУ не віддавати свою картку для голосування керівництву і голосувати нею самому.

Сьогодні, 3 грудня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що чотири депутати від БЮТ навмисне отримали від Партії регіонів кошти для того, щоб підтвердити факти підкупу парламентаріїв за відмову від створення коаліції. «Ми чотирьох депутатів довели аж до підписання заяв, передачі карток і взяття грошей, які потім були повернуті. І це був наш проект для того, щоб остаточно оприлюднити факти підкупу і зраду політичної моралі Партією регіонів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.