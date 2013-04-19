Правозахисники: влада збирається обмежити свободу протестів в Україні

Українська влада прагне реанімувати скандальний законопроект №2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів», що обмежує свободу мирних зібрань в Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Інституту "Республіка", правозахисної організації Всеукраїнської ініціативи “За мирний протест!” та Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ).

Наголошується, що Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства схвалила текст пропозицій щодо проекту закону "Про свободу мирних зібрань" та звернувся до Представника Президента у Верховній Раді Юрія Мірошниченка та інших депутатів з проханням внести цей проект на розгляд парламенту.

"Хоч на Банковій і дещо причепурили скандальний 2450, але новий текст продовжує бути вбивчим для свободи протестів в Україні. Проект не має жодного стосунку ані до громадськості, ані до свободи мирних зібрань", - заявив голова Інституту "Республіка", правозахисник Володимир Чемерис.

В правозахисній організації стверджують, що цей законопроект, підготовлений Координаційною радою на чолі з Мариною Ставнійчук, пропонує узаконити обов'язок повідомляти владу про протест за два дні, узаконити можливість забороняти в суді спонтанні мирні зібрання, а про самі "спонтанні зібрання" в проекті також прописаний обов'язок повідомляти владу.

За словами правозахисників, "законопроект Ставнійчук" також пропонує можливість судових репресій щодо спонтанних зібрань, якщо протестувальник не довів владі "невідкладність" свого протесту, а також не довів, що про протест неможливо було повідомити за два дні».

"Як показує українська судова практика, навіть двох днів достатньо, щоб суд під будь-яким приводом заборонив проводити мирні зібрання," - наголосили в Інституті "Республіка".

Зараз правозахисники готують докладний аналіз небезпек нового законопроекту, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, ще минулий склад Верховної Ради намагався ухвалити закон "Про порядок організації та проведення мирних заходів". Проте через тиск опозиції і громадських організацій остаточна редакція документа так і не з'явилася.

Серед суперечливих норм прийнятого у першому читанні законопроекту - обмеження на місце проведення мирних акцій. До них, зокрема, пропонується віднести території національно-культурних заповідників. Дискусії точилися і навколо норми про те, за який час організатори акції мають попередити місцеву владу про проведення акції. Законопроект передбачає, що за 48 годин, хоча у багатьох країнах нормою є не більше шести годин.

Правозахисники підготували також свій законопроект і готові передати його парламентові. Вони пропонують дозволити проведення спонтанних мирних зібрань, а також встановити захист організаторів та учасників акцій від адміністративної та кримінальної відповідальності.