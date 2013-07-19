"Батьківщина" і "Свобода" підготувала зміни до Конституції, альтернативні президентським

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини», підкресливши, що зміни, які зможуть реально забезпечити незалежність судової гілки влади та унеможливити вплив на неї з боку виконавчої та законодавчої влад, необхідні в рамках виконання Україною вимог Європейського Союзу щодо підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті.

Законопроект опозиції передбачає контроль народу за судовою гілкою влади через імпічмент суддів, в тому числі шляхом місцевого референдуму. А також - закріплюють безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя через народних засідателів та присяжних, поінформували в «Батьківщині».

Також передбачається ліквідація Конституційного суду як органу, який себе повністю дискредитував, та поновлення функцій Верховного суду України як найвищого судового органу в країні, йдеться в повідомленні.

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Опозиційний законопроект пропонує кардинально новий механізм обрання суддів на посади. Всі рішення щодо обрання, переведення та звільнення суддів прийматиме дійсно незалежний орган - Вища рада юстиції. Склад ВРЮ має бути скорочений до 15 членів, 10 із яких обиратимуться на з’їзді суддів, а 5 – Верховною Радою України. ВРЮ має формуватися винятково на професійній основі з суддів, а не політиків чи держслужбовців. Президент в процесі призначення суддів виконує винятково церемоніальні функції, чим усувається можливість тиснути на судову гілку влади.

Законопроектом пропонується також обмежити повноваження Президента в частині створення або ліквідації судів - такі рішення прийматимуться Верховною Радою України через ухвалення спеціальних законів.

Крім того, проект закону передбачає скасування повноважень прокуратури щодо загального нагляду, які визнані всією європейською спільнотою недемократичними, підкреслюється в повідомленні.

За даними прес-служби, фракції ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода» зібрали під цим законопроектом 127 підписів народних депутатів і очікують на підписи депутатів від фракції «УДАР» Віталія Кличка для внесення проекту закону до Верховної Ради України в найкоротші строки, оскільки згідно з чинним законодавством, для реєстрації змін до Конституції України необхідно не менш як 150 підписів народних депутатів.

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4 липня 2013 року Президент вніс до Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежних суддів”, в якому, зокрема, пропонується відібрати у парламенту конституційну функцію призначення і звільнення суддів, вилучити положення про строк повноважень генерального прокурора України, змінити склад та порядок формування Вищої ради юстиції та існуючий порядок зняття суддівської недоторканності. Опозиція переконана, що ухвалення такого закону поставить судову гілку влади в іще більшу залежність від Президента, призведе до руйнування принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та порушить принцип стримування і противаг між гілками влади, наголосили в «Батьківщині».