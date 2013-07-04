ЗМІ: В УДАРі заявляють, що схвалення «суддівського закону» Януковича підробили

Згідно з рішенням, яке є в розпорядженні "Української правди", комітет рекомендує ВР проголосувати за вказаний законопроект, що значно посилить роль президента і Вищої ради юстиції при призначенні суддів.





У той же час, секретар комітету з питань правової політики Наталя Агафонова від УДАРу заявила, що комітет такого рішення не приймав, через відсутність кворуму.

"Сьогодні дійсно було засідання комітету, але на ньому не було кворуму – з тринадцяти членів комітету присутні були лише п’ятеро", - заявила секретар комітету.

За її словами, законопроект представляв голова комітету Валерій Писаренко, який згодом оголосив перерву у засіданні комітету.

"Ми розійшлися і більше не збиралися, а через деякий час нам вже роздали позитивне рішення комітету, під яким стоїть підпис Писаренка", - повідомила Агафонова.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначати суддів безстроково. Відповідні пропозиції внесені на розгляд ВР у законопроекті змін до Конституції, які стосуються судової системи.

“Глава держави запропонував парламенту змінити процедуру і призначати суддів безстроково один раз і до закінчення суддівської кар’єри”, - сказав сьогодні на брифінгу радник Президента Андрій Портнов. Призначати суддів має Президент за поданням ВРЮ.

Також законопроектом пропонується, що утворення, реорганізація та ліквідації судів, а також визначення їх мережі здійснюється законами України, а не указами Президента. За словами Портнова, зазначені зміни дадуть змогу врахувати рекомендації Європейської комісії за демократію через право, яка зауважила, що Конституція має передбачати те, щоб суди створювались законами, ухваленими в парламенті.

Президент запропонував ВР новий порядок формування Вищої ради юстиції. Зокрема, за його словами, пропонується, щоб у Вищій раді юстиції працювали, як і сьогодні, 20 членів, 12 з яких будуть запропоновані з’їздом суддів, 3 особи — будуть з числа суддів за посадою — це голова Верховного суду України, голова Ради суддів України і голова Конституційного суду, 2 особи — запропоновані з’їздом наукових установ вищих юридичних закладів і ще 2 особи будуть пропонуватись з’їздом адвокатів України.

Пропонується змінити існуючий порядок зняття суддівської недоторканності. Пропонується повністю передати ці повноваження новоствореним органам суддівського самоврядування. Вища рада юстиції за пропозицією Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде вирішувати питання про надання згоди на притягнення судді до кримінальної відповідальності.