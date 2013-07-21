Підозрюваного у вибухах біля мечетей в Англії українця звинувачують у вбивстві

За даними поліції графства Західний Мідленд, арештованому чоловіку інкримінують вбивство мусульманина Мохаммеда Саліма, вчинене 29 квітня.

Пан Салім дістав ножове поранення в спину, коли вийшов з Зеленої мечеті в Бірмінгемі, внаслідок чого помер.

Імена заарештованих поки не розголошуються, їх справою займається антитерористичний підрозділ британської поліції.

"Підлий напад"

Панахида за Мохаммедом Салімом відбулася у Зеленій мечеті 13 липня. Похорон неодноразово відкладали, оскільки виникла необхідність проведення повторного розтину.

Двоє українців 22-х і 25-и років, були затримані детективами, які розслідували вибухи біля мечетей у містах Волсол і Тіптон, а також спробу вчинити вибух біля мечеті в Вулверхемптоні.

Родина загиблого поінформована про нові обставини у розслідуванні вбивства.

"Розслідування вбивства Мохаммеда Саліма на разі веде Слідчий відділ Західного Мідленду, який займається кримінальною справою про тероризм", - повідомив помічник начальника поліції Маркус Біл.

Раніше Вестмінстерський магістратський суд виділив антитерористичному підрозділу додаткові сім днів на допит підозрюваних у справі про вибухи біля мечетей.

ВВС Україна