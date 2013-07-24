Батьківщину обурило закриття справи проти міліціонерів

Про це сказано у переданій УНІАН заяві партії.

«У зв’язку із рішенням столичної прокуратури доводиться вчерговий раз констатувати, що саме за правління Януковича журналісти стали найбільш незахищеною та небезпечною професією в Україні. Адже працівники ЗМІ не можуть розраховувати на гарантований законом захист своїх прав від держави під час виконання ними свого професійного обов’язку.

Показово, що за останніми даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», з 2011 року кількість фізичних нападів на журналістів в нашій країні зросла втричі. Це прямий наслідок безкарності, яку рішеннями на зразок сьогоднішніх, провокує безпосередньо влада. Це наслідок злочинної бездіяльності чиновників, прокурорів та суддів по реальному притягненню до відповідальності тих, хто перешкоджає законній журналістській діяльності», - наголосили у «Батьківщині».

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«Виправдання міліціонерів, які спокійно спостерігали за тим, як найняті Партією регіонів бойовики, або так звані «тітушки», били журналістів – зайвий раз підтверджує той факт, що за провокаціями 18 травня стояла влада, а керував цим процесом безпосередньо міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко», - сказано у заяві партії.

У «Батьківщині» вкотре наголошують, що солідарні із Незалежною медіа-профспілкою України та Національною спілкою журналістів та разом із ними вимагають від Президента Віктора Януковича негайно відправити у відставку Захарченка. «Адже саме за його керівництва правоохоронними органами фізичне насильство над журналістами, в тому числі зі сторони міліції, не лише залишається безкарним, але й стало щоденною нормою», - додали у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів. Під час акції опозиції сталися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

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Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотокора Владислва Соделя, які знімали бійку.

Содель повідомив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Сьогодні, 24 липня, «5-й канал» повідомив, що столична прокуратура закрила кримінальне провадження щодо бездіяльності правоохоронців під час нападу на журналістів.

У постанові слідчого про закриття справи йдеться, що хуліганські дії проти журналістів були припинені саме завдяки втручанню працівників міліції.

«А випадки нерішучості деяких з них можна пояснити невмінням таких міліціонерів швидко оцінити обставини подій», - зазначається в постанові.