У Донецьку жорстоко побили журналіста

Міліція Донецька веде пошуки двох чоловіків, які жорстоко побили журналіста газети «Дорожній контроль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського управління міліції.

О 19.30 21 липня до міліції надійшло повідомлення про те, що невідомі побили журналіста всеукраїнської правової газети «Дорожній контроль» Олега Богданова. За словами потерпілого, нападників було двоє.

«Сигнал надійшов до Центру оперативного реагування міліції. Протягом 10 хвилин на місце події прибув наряд міліції. Було введено в дію оперативний план «Спіраль», - зазначається у повідомленні.

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Також на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Будьонівського райвідділу міліції, керівництво обласного і міського управлінь міліції, прокуратури, криміналісти. В огляді місця події брали участь кінолог з собакою.

«Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа і щелепи», - відзначили у міліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, скоєне групою осіб). Ведеться розслідування. Вживаються усі заходи щодо встановлення і затримання зловмисників.

Розслідування узяло на контроль керівництво міськуправління міліції.