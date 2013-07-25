У Житомирській області перекрили дорогу - люди вимагають зарплату

На Житомирщині сьогодні, 25 липня, близько ста працівників заводу ПАТ "Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" перекривали дорогу "Виступовичі – Житомир", вимагаючи виплатити їм борги із зарплати.

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, "сьогодні близько 8 години ранку до чергової частини Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про те, що працівники одного з підприємств району намагаються перекрити рух транспортних засобів на автодорозі "Виступовичі – Житомир".

Номерчук уточнила, що на 39-му кілометрі автодороги вранці зібралося близько сотні осіб з числа працівників "Овруцького ГЗК «Кварцит». Люди ходили по пішохідному переходу, аби привернути увагу влади та органів місцевого самоврядування до ситуації, що склалася на підприємстві. Вони вимагають виплатити їм заборгованість із заробітної плати за 2012 рік.

"Громадський порядок охороняло близько 15 працівників міліції. Мітингувальники ходили пішохідним переходом із перервою в 10 хвилин, пропускаючи транспортні засоби, таким чином не блокуючи транспортний рух автодорогою. О 9.30 люди розблокували вказану дорогу і очікували зустрічі з представниками влади", - уточнила Номерчук.

Сьогодні, 25 липня, у селищі Першотравневе Овруцього району Житомирської області мають відбутися акціонерні збори "Овруцького ГЗК «Кварцит». Оголошення про них було опубліковано на початку липня в Бюлетені цінних паперів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «ОТП Банк», в 2008 році завод взяв кредит у банку на суму понад $37 млн під заставу свого майнового комплексу. Однак з квітня 2009 року комбінат перестав платити за позикою. Переговори з керівництвом комбінату і представниками власника результатів не дали, а в листопаді 2012 року завод був зупинений.

“У таких умовах “ОТП Факторинг Україна” від імені групи компаній OTP Group ухвалив рішення реалізувати своє право власника іпотеки шляхом набуття права власності на майновий комплекс”, – зазначила прес-служба банку.

Новий власник 9 лютого 2013 року призначив своїх представників і встановив на підприємстві нову охоронну службу. Тоді ж він заявив про намір створити на базі підприємства нову компанію і інвестувати у бізнес 15 млн грн.

Водночас, колектив заводу заявив про нібито рейдерське захоплення їхнього підприємства. Коментуючи цю інформацію, міліція тоді підтвердила, що майно підприємства перейшло до банку. Водночас правоохоронці не заперечували, що у колективі заводу склалася напружена обстановка.

У лютому п.р. слідчим відділенням Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.175 (невиплата заробітної плати) Кримінального кодексу України, досудове розслідування якого нині триває.

Довідка УНІАН: ПАТ "Овруцький ГЗК "Кварцит" - основний постачальник кварцитової продукції та щебеню для вогнетривкої, феросплавної, металургійної та будівельної промисловості в Україні, країнах СНД і Східній Європі. Комбінату належить унікальне (майже 90% в Україні) родовище кварцитів.

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» працює на українському ринку з 1998 року. Його стовідсотковим власником є ​​найбільший угорський банк OTP Bank Plc. АТ «ОТП Банк» є ядром групи фінансових компаній ОТП в Україні, до складу якої входять КУА «ОТП Капітал», «ОТП Лізинг» та «ОТП Факторинг Україна».