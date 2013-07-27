Янукович і Путін візьмуть участь в освяченні дзвіниці
У неділю, 28 липня, Президенти України та Російської Федерації візьмуть участь в освяченні дзвіниці Святого рівноапостольного князя Володимира на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
Церемонія освячення розпочнеться о 09.00.
Акредитацію проводить відділ у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації 27 липня до 14:00 за телефонами: +380 (50) 192-26-16, +380 (692) 54-23-56.
Як повідомляв УНІАН, Путін 27-28 липня перебуватиме в Україні з робочим візитом, приуроченим до ювілейних заходів у рамках масштабної програми святкування 1025-річчя хрещення Русі.
27 липня Путін приєднається до святкового молебню на Володимирській гірці в Києві і відвідає Києво-Печерську лавру.
Також у рамках візиту відбудуться переговори Путіна і Януковича, в ході яких передбачається обговорити основні теми двосторонньої співпраці.
28 липня Президент Росії й Президент України прибудуть до Севастополя для участі в урочистостях, присвячених Дню Військово-морського флоту.