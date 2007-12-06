Блок Литвина домовляється з демкоаліцією

Пилипишин назвав умови

Блок Литвина домовляється з демократичною коаліцією про подальшу співпрацю. Про це в ефірі Блок Литвина домовляється з демократичною коаліцією про подальшу співпрацю. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив народний депутат від Блоку Литвина Віктор Пилипишин: "Ми весь час знаходимось у переговорному процесі... Домовляємось про подальшу співпрацю. В даному випадку нас сьогодні цікавить більше всього: та коаліція - демократична коаліція, як вона себе називає, яка створена на сьогоднішній день,- чи вона буде виконувати наші програмні засади? ...З 1 січня у нас піде продаж землі - ми проти цього. Проти продажу землі, поки не буде зроблена інвентаризація. Особисто я вніс закон про тендерні процедури - сьогодні реально іде грабіж держави через тендерну палату. У нас є питання по оплаті праці - про введення погодинної оплати праці. У нас є питання по мажоритарній системі - по виборчій системі. І ми за те, щоб повернутись до мажоритарної системи виборів в першу чергу на місцевому рівні. І так далі..."

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