Ющенко не забарився: подання на Тимошенко вже в парламенті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України VI скликання подання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у листі, надісланому главою держави сьогодні до українського парламенту.

Подання внесено відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частини третьої статті 114 Конституції України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому Ющенко пообіцявне зволікати з поданням на прем`єра і впоратися з відповідними документами за добу.