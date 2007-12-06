Ющенко не забарився: подання на Тимошенко вже в парламенті
10:33, 06 грудня 2007Політика
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Президент підтримав пропозицію коаліції
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України VI скликання подання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у листі, надісланому главою держави сьогодні до українського парламенту.
Подання внесено відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частини третьої статті 114 Конституції України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.
Як повідомляв УНІАН, місяць тому Ющенко пообіцявне зволікати з поданням на прем`єра і впоратися з відповідними документами за добу.
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