Голову донецької Батьківщини засудили до 3 років ув’язнення

Даний факт кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У прокуратурі також зазначили, що Артемівський суд ухвалив вирок за незаконний видобуток корисних копалин, а дана кримінальна справа за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення була порушена 7 липня 2011 року. Так, чиновникам суб'єкта господарювання і колишньому голові однієї з селищних рад Артемівського району інкримінували низку злочинів за статтями ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, 254, ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

На тему: Лідера донецької «Батьківщини» посадили за справу 9-річної давності - адвокат

30 березня 2012 року досудове слідство у справі було завершене і передане до суду для розгляду по суті.

На даний момент Артемівським міжрайонним судом ухвалено вирок чотирьом посадовим особам суб'єкта господарювання і колишньому голові селищної ради. Посадовим особам призначено покарання у вигляді 8, 3 і 2 років позбавлення волі, в голові - у вигляді 3 років реального позбавлення волі.

Згідно з повідомленням прокуратури, судом було встановлено, що посадові особи суб'єкта господарювання діяли у складі організованої злочинної групи, ними заподіяно збиток у сумі понад 2 млн грн.

Державним обвинувачем повністю було доведено провину вказаних осіб, з чим суд і погодився.

Запобіжний захід трьом підсудним, у тому числі і колишньому голові селищної ради, було змінено на утримання під вартою.

У свою чергу, прес-секретар Донецької облорганізації ВО «Батьківщина» Марія Бритченко розповіла кореспонденту УНІАН, що Матейченко з 2002 по 2010 роки обіймав посаду голови селища Покровське. У 2004 році він виніс на розгляд місцевих депутатів проект рішення з відведення земель під розробку кар'єру з видобутку гіпсу, який нібито не пройшов усіх необхідних державних експертиз.

За її словами, «кримінальна справа була порушена 9 років тому, але поновили її, коли він став кандидатом від опозиції по виборчому округу № 46 (м. Артемівськ і Артемівський район і м. Красний Лиман) на парламентських виборах у жовтні 2012 року, головним його суперником по округу був Сергій Клюєв».

«Матейченко перебував постійно на всіх засіданнях суду, навіть через це не зміг бути присутнім на протестних акціях опозиції у травні», - сказала Бритченко, зазначивши, що сьогодні, «не витримавши апеляційні терміни, його забрали із залу суду до Артемівського слідчого ізолятору».

Як повідомляв УНІАН, сайт Донецької облорганізації партії “Батьківщина” 5 серпня повідомив, що Артемівський міський районний суд Донецької області визнав голову Донецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Костянтина Матейченка винним у зловживанні повноваженнями службової особи (ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу).

Адвокат Матейченка Євген Ісаєв заявив: «Це був не судовий процес, а відверта анархія, розумієте! Просто політична розправа над людиною!”. Він також відзначив, що не зміг потрапити на засідання, а також не має копії вироку.

Перший заступник голови Донецької облорганізації «Батьківщини» Денис Токар заявив: "Сьогоднішній вирок є політично мотивованим, а 5 серпня стає для української опозиції «чорним днем».