Лідера донецької «Батьківщини» посадили за справу 9-річної давності - адвокат

Артемівський міський районний суд Донецької області визнав голову донецької обласної партійної організації «Батьківщини» Костянтина Матейченка винним у зловживанні повноваженнями службовою особою (ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє сайт донецької облорганізації партії “Батьківщина”.

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Адвокат Матейченка Євген Ісаєв заявив: «Це був не судовий процес, а відверта анархія, розумієте! Просто політична розправа над людиною!”.

За словами адвоката, на даний час в нього “немає копії вироку, також я повинен побачити Костянтина Володимировича, якого відвезли до слідчого ізолятора”.

«Я навіть не знаю, бо не зміг потрапити до судової зали, про який строк ув’язнення йде мова - прокурор наполягав на трьох роках… Безумовно, сьогоднішній вирок будемо оскаржувати в апеляційному порядку», - наголосив він.

У повідомленні йдеться, що з 2002 по 2010 роки Матейченко, “нині в.о. голови донецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина», обіймав посаду голови селища Покровське (Артемівський район)”.

“Як стверджувало слідство, що тривало у рамках кримінальної справи, відкритої через дев’ять років після «злочину», перебуваючи на посаді сільського голови, Костянтин Матейченко виніс на розгляд місцевих депутатів проект рішення щодо відводу земель під розробку кар’єра по видобуванню гіпсу, який начебто не пройшов усіх необхідних державних експертиз”, - сказано в повідомленні.

Перший заступник голови донецької облорганізації «Батьківщини» Денис Токар вважає, що «сільський голова не зобов’язаний перевіряти усі необхідні документи: проект про відведення земель повинні були вивчати та давати йому професійну оцінку спеціалісти з питань земельних ресурсів, але їх чомусь не притягнуто до відповідальності».

«Більше того, депутати також могли не голосувати за цей проект, але вони його вивчили і не побачили жодних недоліків, і усі 17 депутатів Покровської сільради одностайно схвалили проект про відведення земель під розробку кар’єра. Костянтин Матейченко не мав права як сільський голова не виносити запропонований документ на розгляд сесії та не міг дати йому професійну оцінку, бо не є спеціалістом із земельних питань… Сьогоднішній вирок є політично вмотивованим, а 5 серпня стає для української опозиції «чорним днем», - додав Токар.