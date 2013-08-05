Лідера донецької «Батьківщини» заарештували

ВО «Батьківщина» заявляє про арешт голови донецької обласної партійної організації «Батьківщини» Костянтина Матейченко і вимагає його негайного звільнення.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві ВО «Батьківщина».

«5 серпня був безпідставно арештований та кинутий за надуманими звинуваченнями до в’язниці голова донецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина« Костянтин Матейченко»,- зазначається у заяві.

Її автори зазначають, що переслідування лідера донецьких опозиціонерів розпочалося під час його активної участі у парламентській виборчій кампанії як кандидата у народні депутати, постійного неформального спілкування з людьми.

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«Батьківщина» наполягає на негайному звільненні Матейченка, «який був кинутий до в’язниці внаслідок незаконного свавільного та політично вмотивованого судового рішення, покарання усіх винних у політично вмотивованих арештах та ув’язненях».