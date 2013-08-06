Мін’юст підготував новий антикорупційний законопроект

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Перша група змін напряму пов’язана із реалізацією рекомендацій GRECO (Групи держав проти корупції), які були надані в рамках спільних Першого та Другого раундів, а також Третього раунду оцінювання, і на виконанні яких наполягають експерти Європейської комісії.

Пропонується встановити, що відповідальність за хабарництво у приватному секторі нестимуть не лише службові особи, а й інші працівники.

На тему: GRECO відзначила прогрес у виконанні Україною антикорупційних рекомендацій

Крім цього, згідно із рекомендаціями GRECO, вводиться кримінальна відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди та прийняття такої обіцянки. Також планується підвищити санкції за корупційні злочини, пов’язані з одержанням чи наданням неправомірної вигоди.

Друга група запропонованих змін стосується реалізації рекомендацій, висловлених безпосередньо експертами Європейської комісії, у тому числі за результатами аналізу нещодавно прийнятого пакету із чотирьох антикорупційних законів.

Вказаними змінами передбачається переглянути механізм перевірки відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, забезпечивши об’єктивну перевірку відомостей, зазначених у деклараціях.

Поряд із цим передбачається встановити відповідальність за подання у вказаних деклараціях завідомо недостовірних відомостей.

Найближчим часом текст законопроекту буде передано експертам Європейської комісії для аналізу на його відповідність міжнародним стандартам у сфері запобігання і протидії корупції.