Азаров доручив позвільняти чиновників за підвищення тарифів

"Літнє затишшя окремі чиновники в регіонах використали для того, щоб спробувати "тихою сапою" підвищити тарифи на послуги ЖКХ. В кількох містах і містечках семи регіонів, де послуги визначає місцева влада, відбулись такі спроби", - сказав Азаров відкриваючи засідання Кабміну, пише Українська правда.

"При тому цинічні спроби. В одному випадку тариф на водопостачання забажали збільшити на 70%, тариф на послуги з водовідведення на 98%, в іншому тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій спробували підняти втричі", - додав він.

Азаров доручив Вілкулу та міністру регіонального розвитку Геннадію Темнику розібратися з підвищенням тарифів "аж до кадрових висновків щодо керівників, які не здатні навести лад на своїй території".

"Чим може бути обґрунтований такий стрибок тарифів? Вони що електроенергію купують у Великобританії, і зарплату виплачують як в Норвегії?" - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги повідомили Рада міністрів АР Крим, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Черкаська обласні державні адміністрації.