У 7 регіонах України місцева влада суттєво підвищила комунальні тарифи

За останній тиждень про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги повідомили Рада міністрів АР Крим, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Черкаська обласні державні адміністрації.

Про це на всеукраїнській селекторній нараді з питань підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період доповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства - керівник апарату Андрій Білоусов, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Інші обласні, Севастопольська та Київська міські державні адміністрації зазначили, що тарифи не переглядалися, йдеться в повідомленні.

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Білоусов поінформував, що значне підвищення тарифів для населення відбулося у с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області: тариф на послуги з водопостачання зріс на 70,0% (нововведений тариф - 5,95 грн/м3, попередній тариф - 3,50 грн/м3); тариф на послуги з водовідведення зріс на 98% (новий тариф - 4,95 грн/м3, попередній тариф - 2,50 грн/м3). Також значне підвищення тарифів зафіксовано у с. Мазінки Переяслав-Хмельницького району Київській області: тариф на послуги з водопостачання зріс на 66,7% (новий тариф – 5,00 грн/м3, попередній тариф - 3,00 грн/м3); у с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київській області, де тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій зріс на 209,7%(нововведений середньозважений тариф 3,19 грн/м2, попередній тариф - 1,03 грн/м2). Згідно із прийнятим рішенням тариф вводиться в дію з 15 серпня.

У свою чергу міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник наголосив, що облдержадміністраціям необхідно забезпечити здійснення робочими групами перевірок економічної обґрунтованості тарифів, які були підвищені за останній тиждень, та у тижневий термін надати відповідну інформацію до Мінрегіону.

У прес-службі повідомили, що згідно з отриманою з регіонів інформацією, органами місцевого самоврядування тарифи переглянуто:

- на послуги з водопостачання - у 9 населених пунктах (с. Новопілля Криворізького району Дніпропетровської області; с. Мазінки Переяслав-Хмельницького району Київської області; с. Засулля Лубенського району та м. Кобеляки Полтавської області; с. Сад, с. Ясени, с. Москалівщина Сумського району Сумської області; с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області; м. Христинівка Черкаської області);

- на послуги з водовідведення – у 8 населених пунктах (с. Войкове, с. Відкрите, с. Каштанівка Первомайського району АР Крим; с. Новопілля Криворізького району Дніпропетровської області; с. Сад, с. Ясени Сумського району Сумської області; с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області; м. Христинівка Черкаської області);

- на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – у с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області.