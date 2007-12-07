Блок Литина відмовився йти в опозицію

08:49, 07 грудня 2007
Політика
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Про це заявив Сирота

Блок Литина не буде в опозиції. Про це ефірі "5 каналу " заявив народний депутат від цього блоку Михайло Сирота. 

Відповідаючи на запитання ведучого як він ставиться до створення об`єднаної опозиції у форматі КПУ, Партії регіонів й Блоку Литвина, Сирота відповів, що Блок Литвина в опозиції не буде.

Раніше Тарас Чорновіл заявив, що Партія регіонів погодиться віддати посаду першого віце-спікера комуністам або блоку Литвина в разі об`єднання трьох фракцій в опозицію.

 

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