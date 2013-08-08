ЗМІ: Новий генпродюсер зустрічався з власником ТВі, але не з Альтманом
17:38, 08 серпня 2013Політика
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Новий генеральний продюсер каналу ТВі Вадим Гарнаєв зустрічався з власником ТВі, однак не з Олександром Альтманом.
Гарнаєв втікав від відповіді. Фото: Телекритика
Як повідомляє «Телекритика», це випливає з його інтерв'ю виданню.
На запитання, чи доводилося йому зустрічатися з власником ТВі, пан Гарнаєв відповів ствердно.
Однак на уточнення, чи є тим власником пан Альтман, він відповідати не захотів.
«Але якщо ви з Альтманом не зустрічались, значить, хтось інший формулював завдання?» - запитав журналіст видання. «Хтось інший», - зазначив генпродюсер.
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"Телекритика" нагадує, що Олександр Альтман у Високому суді Англії нещодавно заявив, що він не вкладав ніяких коштів у канал ТВі. За чутками, інвестором каналу може бути Микола Мартиненко.
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