ЗМІ: Новий генпродюсер зустрічався з власником ТВі, але не з Альтманом

Як повідомляє «Телекритика», це випливає з його інтерв'ю виданню.

На запитання, чи доводилося йому зустрічатися з власником ТВі, пан Гарнаєв відповів ствердно.

Однак на уточнення, чи є тим власником пан Альтман, він відповідати не захотів.

«Але якщо ви з Альтманом не зустрічались, значить, хтось інший формулював завдання?» - запитав журналіст видання. «Хтось інший», - зазначив генпродюсер.

На тему: ТВі повернувся на кабельне телебачення

"Телекритика" нагадує, що Олександр Альтман у Високому суді Англії нещодавно заявив, що він не вкладав ніяких коштів у канал ТВі. За чутками, інвестором каналу може бути Микола Мартиненко.