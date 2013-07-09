ТВі повернувся на кабельне телебачення
17:29, 09 липня 2013Суспільство
531 0
Телеканал ТВі повернувся у кабельну мережу «Тріолан».
Виключення каналу з мережі викликало резонанс
Як повідомила УНІАН прес-служба каналу, ТВі з'явився у мережі кабельного оператора 3 липня.
Тепер дивитися канал зможуть у Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Луганську, Одесі, Полтаві, Сімферополі, Чугуєві, Рівному та Сумах.
Нагадаємо, кабельний оператор «Тріолан» виключив ТВі зі своєї мережі наприкінці липня 2012 року. У вересні того ж року другий кабельний оператор «Воля» виключив ТВі зі стандартного пакета для телеглядачів та перемістив у дорогий розширений пакет, що значно зменшило аудиторію каналу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter