ТВі повернувся на кабельне телебачення

Як повідомила УНІАН прес-служба каналу, ТВі з'явився у мережі кабельного оператора 3 липня.

Тепер дивитися канал зможуть у Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Луганську, Одесі, Полтаві, Сімферополі, Чугуєві, Рівному та Сумах.

Нагадаємо, кабельний оператор «Тріолан» виключив ТВі зі своєї мережі наприкінці липня 2012 року. У вересні того ж року другий кабельний оператор «Воля» виключив ТВі зі стандартного пакета для телеглядачів та перемістив у дорогий розширений пакет, що значно зменшило аудиторію каналу.